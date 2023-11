'Öldü' haberi bekleniyordu... Metal plaklarla hayata döndürüldü

Yayınlanma: 04.11.2023 - 14:31

Güncelleme: 04.11.2023 - 14:41

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir hayvanseverin yolda ölmek üzereyken bulduğu kaplumbağa veteriner kliniğindeki müdahaleyle hayata döndürüldü, hayvanın kırılan kabuğu metal plaklar kullanılarak bir araya getirildi.

Tepecik Mahallesi'nde yaşayan ve çok sayıda sahipsiz hayvanın bakımını yürüten Funda Küçük, 15 Ekim'de Aydın-Muğla kara yolunda seyir halindeyken yolda yaralı bir kaplumbağa gördü.

Aracını durduran Küçük, üzerinden araba geçtiğini tahmin ettiği yaralı hayvanı, veteriner Mehmet Çağlar Çağrı'nın kliniğine götürdü.

Buradaki müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan hayvanın kırılan kabuğu veteriner Çağrı'nın o anda geliştirdiği bir yöntemle metal plaklar kullanılarak birleştirildi.

Ölümünü beklediği kaplumbağanın hayata tutunduğunu gören Funda Küçük, "Michelangelo" adını verdiği hayvanın tedavisine evde devam etti.

PLAKLAR KABUĞUN KAYMASININ ARDINDAN ÇIKARILACAK

Şırıngayla beslenen hayvanın kabuğunun zamanla kaynaması ve yaklaşık 2 ay sonra plakların çıkarılması hedefleniyor.

Küçük, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, ölmek üzere olan bir hayvanın yeniden hayata dönmesinin kendisi için de büyük bir umut olduğunu söyledi.

Hayvanın artık tepki vermeye başladığını belirten Küçük, şöyle devam etti:

"Veterinere bıraktıktan sonra işe gitmiştim. Akşama kadar haber alamayınca 'öldü' haberini bekliyordum. Akşam zil çaldı, veteriner hekimimiz onu eve getirdi. Yaşadığını, operasyondan çıkış halini görünce hepimiz ağladık gözyaşlarımızı tutamadık, çok duygulandık. İlk 15 gün çok önemliydi hayati tehlikesi devam ediyordu. Yine 15 gün çok heveslenmedik yaşamasıyla ilgili, çok umutlanmak istemedik. Ama tedavimize devam ettik, şırıngayla besliyoruz. 15 günü bitirdik artık 3. haftaya girdik, pozitif düşünüyoruz. İnşallah ömrünü güzel geçireceğini düşünüyoruz. Can kurtarmaktan güzel bir duygu olamaz. Onun yaşaması hepimize çok büyük bir mutluluk verdi. Her canlı yaşamayı hak ediyor o yüzden can çıkmadan ümit kesilmez, yaşamlarına katkıda bulunmak için mücadele etmekten vazgeçmeyelim."

Veteriner Mehmet Çağlar Çağrı da plak müdahalesini daha önce uygulamadığını belirterek, "Kabuk paramparça olduğu için hayati tehlikesi vardı. O anda karar vererek plak tedavisini uyguladık. Uzun süren bir operasyon oldu. Plaklar yaklaşık 2 ay takılı kalacak. Kabuğun kaynamasının ardından çıkaracağız" dedi.