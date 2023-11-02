Onur Tuna'nın Atatürk'ü oynadığı Son Akşam Yemeği filmine Sezen Aksu sürprizi

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:11

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:12

Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alan Son Akşam Yemeği filmi, 27 Ekim’de vizyona girdi. 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi yaşananları beyazperdeye taşıyan filmin sürprizi ise Sezen Aksu oldu.



Müziklerini Mustafa Yazıcıoğlu’nun yaptığı filmde, Aksu’nun "Tenna" ve "Kutlama" isimli şarkıları da yer alıyor.



"Tenna" şarkısı, "Deli Kızın Türküsü" albümünde yer alıyor. Şarkının müziği Onno Tunç, düzenlemesi Uzay Heparı'ye ait.

Son Akşam Yemeği’nde yer alan ve sözleri kendisine ait olan diğer Sezen Aksu parçası "Kutlama" ise "Deniz Yıldızı" albümünden.

Levent Onan’ın yönettiği Son Akşam Yemeği filminin müziklerinde Mustafa Yazıcıoğlu imzası bulunuyor.

Filmin başrollerinde ise Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil yer alıyor.