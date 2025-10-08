Operasyonla evinden alınmıştı... İrem Derici bugün sözlenecekti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan birçok ünlü isme, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan'ın da bulunduğu ünlü isimler evlerinden alındı.

19 ünlü isim, ifade ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

AĞUSTOS AYINDA EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTI!

Operasyon kapsamında evinden alınan şarkıcı İrem Derici'nin, bugün uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile sözleneceği belirtildi.

Geçen Ağustos ayında yakın dostları Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde sahneye çıkan İrem Derici'ye, sevgilisi Melih Kunukçu, diz çökerek evlenme teklif etmişti. Ünlü şarkıcı da "Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Sonsuza kadar evet!" yanıtını vermişti.