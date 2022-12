Oppenheimer filminin konusu ne, oyuncuları kim? Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 14:18

Nolan’ın Warner Bros.’tan ayrıldıktan sonra yönetmenliğini ve yazarlığını üstlendiği ilk yapım olan Oppenheimer filmi sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

OPPENHEİMER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer’ı konu alıyor.

OPPENHEİMER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emily Blunt

Cillian Murphy

Matt Damon

Florence Pugh

Rami Malek

Kenneth Branagh

Gary Oldman

Robert Downey Jr.

OPPENHEİMER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan Pulitzer Ödüllü 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' kitabından uyarlanan film, 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek.