Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Brendan Fraser kimdir, nereli, kaç yaşında? Brendan Fraser hangi film ve dizilerde oynadı?
95. Oscar Ödülleri'nde oyuncu Brendan Fraser'ın rol aldığı "Everything Everywhere All At Once" filmi "En İyi Film" ödülünü alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Brendan Fraser aldı. Peki, Brendan Fraser kimdir, nereli, kaç yaşında? Brendan Fraser hangi film ve dizilerde oynadı?
Oscar Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülen Brendan Freser'ın kim olduğu, hangi film ve dizilerde oynadığı filmseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Brendan Fresar hakkında merak edilenler...
BRENDAN FRASER KİMDİR?
Tam adı Brendan James Fraser’dır. Aslen Kanadalı olan Brendan Fraser, 3 Aralık 1968 tarihinde ABD'nin Indiana eyaletinin Indianapolis şehrinde dünyaya geldi. Kevin, Regan ve Sean adlarında üç abisi vardır.
Toronto‘da bulunan Upper Canada College Preparatory School’da okudu. Seattle şehrindeki Cornish Sanat Koleji'nde tiyatro eğitimi aldı. Bu okuldan 1990 yılında mezun oldu. Akıcı bir şekilde Fransızca konuşabilen Fraser’in Amerika ve Kanada vatandaşlığı var. 1997 yılında orman maceralarının parodisi olan ''George of the Jungle'' adlı filmde oynadı. 1999'da Mumya filminde Richard O'Conell karakterini canlandırdı. Daha sonra bu filmin devamları çekildi.
2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk/Journey to the Center of the World ve Mumya: Ejder İmparator'un Mezarı / The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor filmleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
BRENDAN FRASER ÖZEL YAŞAMI
Brendan Fraser, 27 Eylül 1998 tarihinde oyuncu Afton Smith ile evlendi. Bu evlilikten Griffin Arthur (d.2002), Holden Fletcher (d.2004), Leland (d.2006) adında üç oğlu oldu. 27 Aralık 2007'de boşandılar.
BRENDAN FRASER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1991 - İt Dalaşı Denizci
1992 - Encino Man Linkovivh "Link" Chomovsky
1992 - Okul Bağları David Greene
1993 - Twenty Bucks Sam Mastrewski
1993 - Younger and Younger Winston Younger
1993 - Son in Law Link
1994 - With Honors Montgomery 'Monty' Kessler
1994 - Boş Kafalılar Chester 'Chazz' Darby
1994 - In the Army Now Link
1994 - The Scout Steve Nebraska
1995 - The Passion of Darkly Noon Darkly Noon
1995 - Now and Then Vietnam savaş gazisi
1996 - Brain Candy Placebo Patient
1996 - Mrs. Winterbourne Bill / Hugh Winterbourne
1996 - Glory Daze Doug
1996 - The Twilight of the Golds David Gold
1997 - George of the Jungle George
1997 - Still Breathing Fletcher McBracken
1998 - Gods and Monsters Clayton Boone
1999 - Blast from the Past Adam Webber
1999 - Mumya Richard 'Rick' O'Connell
1999 - Dudley Do-Right Dudley Do-Right
2000 - Bedazzled Elliot Richards / Jefe / Mary / Abraham Lincoln
2000 - Sinbad: Beyond the Veil of Mists Sinbad
2001 - Monkeybone Stu Miley
2001 - Mumya'nın Dönüşü Richard 'Rick' O'Connell
2002 - Sessiz Amerikalı Alden Pyle
2003 - Dickie Roberts: Former Child Star
2003 - Looney Tunes: Maceraya Devam DJ Drake
2004 - Çarpışma Rick Cabot
2006 - Journey to the End of the Night Paul
2006 - Son Defa Jamie Bashant
2007 - Soluduğum Hava Pleasure
2008 - Dünyanın Merkezine Yolculuk Prof. Trevor Anderson
2008 - Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı Richard 'Rick' O'Connell
2009 - Mürekkep Yürek Mortimer Folchart
2009 - G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi Sgt. Stone
2010 - Sınırda Yaşayanlar John Crowley
2010 - Tüylü Bela Dan Sanders
2012 - Talihsiz Soygun Joe Maguire
2013 - Kahraman Uzaylılar Scorch Supernova
2013 - A Case of You Tony
2013 - Kel Başa Şimşir Tarak Leo Searly
2013 - Rehinci Dükkânı Vakaları Ricky Baldoski
2013 - Breakout Jack Damson
2013 - Gimme Shelter Tom Fitzpatrick
2014 - Fındık İşi Grayson
2019 - The Poison Rose Miles Mitchell
2019 - Line of Descent Charlie 'Charu' Jolpin
2021 - Behind the Curtain of Night Ronay
2021 - No Sudden Move
BRENDAN FRASER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1991 - My Old School
1991 - Child of Darkness, Child of Light
1991 - Guilty Until Proven Innocent
1995 - Fallen Angels
1997 - Duckman
1998 - The Simpsons
2000 - 2005 - King of the Hill
2002 - 2004 - Scrubs
2009 - Wishology
2015 - Texas Rising
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