Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Brendan Fraser kimdir, nereli, kaç yaşında? Brendan Fraser hangi film ve dizilerde oynadı?

Oscar Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülen Brendan Freser'ın kim olduğu, hangi film ve dizilerde oynadığı filmseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Brendan Fresar hakkında merak edilenler...

BRENDAN FRASER KİMDİR?

Tam adı Brendan James Fraser’dır. Aslen Kanadalı olan Brendan Fraser, 3 Aralık 1968 tarihinde ABD'nin Indiana eyaletinin Indianapolis şehrinde dünyaya geldi. Kevin, Regan ve Sean adlarında üç abisi vardır.

Toronto‘da bulunan Upper Canada College Preparatory School’da okudu. Seattle şehrindeki Cornish Sanat Koleji'nde tiyatro eğitimi aldı. Bu okuldan 1990 yılında mezun oldu. Akıcı bir şekilde Fransızca konuşabilen Fraser’in Amerika ve Kanada vatandaşlığı var. 1997 yılında orman maceralarının parodisi olan ''George of the Jungle'' adlı filmde oynadı. 1999'da Mumya filminde Richard O'Conell karakterini canlandırdı. Daha sonra bu filmin devamları çekildi.

2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk/Journey to the Center of the World ve Mumya: Ejder İmparator'un Mezarı / The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor filmleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

BRENDAN FRASER ÖZEL YAŞAMI

Brendan Fraser, 27 Eylül 1998 tarihinde oyuncu Afton Smith ile evlendi. Bu evlilikten Griffin Arthur (d.2002), Holden Fletcher (d.2004), Leland (d.2006) adında üç oğlu oldu. 27 Aralık 2007'de boşandılar.

BRENDAN FRASER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1991 - İt Dalaşı Denizci

1992 - Encino Man Linkovivh "Link" Chomovsky

1992 - Okul Bağları David Greene

1993 - Twenty Bucks Sam Mastrewski

1993 - Younger and Younger Winston Younger

1993 - Son in Law Link

1994 - With Honors Montgomery 'Monty' Kessler

1994 - Boş Kafalılar Chester 'Chazz' Darby

1994 - In the Army Now Link

1994 - The Scout Steve Nebraska

1995 - The Passion of Darkly Noon Darkly Noon

1995 - Now and Then Vietnam savaş gazisi

1996 - Brain Candy Placebo Patient

1996 - Mrs. Winterbourne Bill / Hugh Winterbourne

1996 - Glory Daze Doug

1996 - The Twilight of the Golds David Gold

1997 - George of the Jungle George

1997 - Still Breathing Fletcher McBracken

1998 - Gods and Monsters Clayton Boone

1999 - Blast from the Past Adam Webber

1999 - Mumya Richard 'Rick' O'Connell

1999 - Dudley Do-Right Dudley Do-Right

2000 - Bedazzled Elliot Richards / Jefe / Mary / Abraham Lincoln

2000 - Sinbad: Beyond the Veil of Mists Sinbad

2001 - Monkeybone Stu Miley

2001 - Mumya'nın Dönüşü Richard 'Rick' O'Connell

2002 - Sessiz Amerikalı Alden Pyle

2003 - Dickie Roberts: Former Child Star

2003 - Looney Tunes: Maceraya Devam DJ Drake

2004 - Çarpışma Rick Cabot

2006 - Journey to the End of the Night Paul

2006 - Son Defa Jamie Bashant

2007 - Soluduğum Hava Pleasure

2008 - Dünyanın Merkezine Yolculuk Prof. Trevor Anderson

2008 - Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı Richard 'Rick' O'Connell

2009 - Mürekkep Yürek Mortimer Folchart

2009 - G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi Sgt. Stone

2010 - Sınırda Yaşayanlar John Crowley

2010 - Tüylü Bela Dan Sanders

2012 - Talihsiz Soygun Joe Maguire

2013 - Kahraman Uzaylılar Scorch Supernova

2013 - A Case of You Tony

2013 - Kel Başa Şimşir Tarak Leo Searly

2013 - Rehinci Dükkânı Vakaları Ricky Baldoski

2013 - Breakout Jack Damson

2013 - Gimme Shelter Tom Fitzpatrick

2014 - Fındık İşi Grayson

2019 - The Poison Rose Miles Mitchell

2019 - Line of Descent Charlie 'Charu' Jolpin

2021 - Behind the Curtain of Night Ronay

2021 - No Sudden Move

BRENDAN FRASER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1991 - My Old School

1991 - Child of Darkness, Child of Light

1991 - Guilty Until Proven Innocent

1995 - Fallen Angels

1997 - Duckman

1998 - The Simpsons

2000 - 2005 - King of the Hill

2002 - 2004 - Scrubs

2009 - Wishology

2015 - Texas Rising