Oscar ödüllü oyuncu Robert de Niro 7. kez baba oldu

Efsane oyuncu Robert De Niro, "About My Father" adlı yeni filminin tanıtımı için verdiği röportajda 7. kez baba olduğunu açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, De Niro, ET Canada muhabirinin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine "Aslında yedi" yanıtını verdi. Ünlü aktör, "Bir bebeğim var" diye ekledi.

De Niro, bebeği ve bebeğinin annesi hakkında daha fazla bilgi vermedi.

ROBERT DE NİRO KİMDİR

Robert De Niro, 17 Ağustos 1943 tarihinde New York'da sanatkar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Virginia Admiral bir ressam, babası Robert ise hem bir ressam hem de şairdi.

16 yaşında Chekhov'un The Bear filminde oynadı. Daha sonra The Wedding Party adlı filmde rol aldı. Film, Brian De Palma tarafından çekilmesi nedeniyle oldukça önemlidir. 1963'te çekilen film 1969'a kadar gösterime girmedi. Sonraki iki filmi yine De Palma'nın Greetings ve Hi, Mom! adlı filmleriydi.

Ölümcül bir hastalığı olan beyzbol oyuncusunu canlandırdığı Bang the Drum Slowly filmi, De Niro'ya "En iyi oyuncu" ödülünü kazandırdı. Aynı yıl De Niro, Martin Scorsese'nin Mean Streets filminde rol aldı. İlerleyen yıllarda bu ikili Taxi Driver (Taksi Şöförü), Raging Bull (Kızgın Boğa) ve Good Fellas (Sıkı Dostlar) da dahil olmak üzere toplam 6 defa bir araya geleceklerdi.

1974 yılında Francis Ford Coppola'nın The Godfather 2 filmi De Niro'yu bir süperstar statüsüne ulaştırdı. Bu filmdeki genç Vito Corleone rolüyle yardımcı aktör dalında oskar ödülünü kazandı. Raging Bull (Kızgın Boğa) da Jake La Motta karakteri için 30 kilo alarak rolü için herşeyi yapacağını gösterdi. Bu rolüyle de en iyi erkek oyuncu dalında Oskar ödülünün sahibi oldu.