Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyuncu Demet Evgar'dan Gülşah Durbay paylaşımı: 'Manisamızın gururu, Atamızın kızısın'

Oyuncu Demet Evgar'dan Gülşah Durbay paylaşımı: 'Manisamızın gururu, Atamızın kızısın'

15.12.2025 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Oyuncu Demet Evgar'dan Gülşah Durbay paylaşımı: 'Manisamızın gururu, Atamızın kızısın'

Kolon kanseriyle mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede 37 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Demet Evgar, Durbay’ın vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

Kolon kanseriyle mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İzmir’de yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 37 yaşında yaşamını yitirdi. Durbay’ın vefatı, Manisa’da ve siyaset dünyasında derin üzüntü yarattı.

Gülşah Durbay’ın vefatının ardından sanat ve siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajları paylaştı. Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar da sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla acısını dile getirdi.

Daha önce Ferdi Zeyrek’in vefatında da cenazeye katılarak vefa gösteren Demet Evgar, bu kez Gülşah Durbay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından yayımladı.

Image

Evgar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gülşahçığım güzel kardeşim, gururumuz başkanım… Gittiğin yer buradan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu, Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak.”

Gülşah Durbay’ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, sevenlerini ve Manisa halkını yasa boğdu.

İlgili Konular: #Demet Evgar #Gülşah Durbay