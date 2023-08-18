Oyuncu Kerem Bürsin apar topar hastaneye kaldırıldı!
Oyuncu Kerem Bürsin rol aldığı 'Ya Çok Seversen' dizisinin setinde fenalaştı. Bürsin'in ateşlendiği ve ateşinin düşmemesi üzerine hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
'Ya Çok Seversen' dizisinde rol alan oyuncu Kerem Bürsin, sette aniden fenalaştı. Oyuncu arkadaşlarını ve set ekibini korkutan Bürsin, hastaneye kaldırıldı.
VÜCUDUNDA ENFEKSİYON TESPİT EDİLDİ!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Bürsin dün dizi setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince hastaneye götürülen ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi.
Bürsin'in dün hastanede kaldığı, bugün kendisini iyi hissettiği, ancak bir gün daha hastanede dinleneceği öğrenildi.
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