Oyuncu Melike Güner'in acı günü

Doktorlar dizisindeki 'Zenan' karakteriyle tanınan oyuncu Melike Güner'in annesi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2022 Cumartesi, 15:13
Oyuncu Melike Güner'in acı günü
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Birçok dizide rol alan  ve 'Doktorlar' dizisindeki Zenan karakteriyle tanınan Melike Güner'in  annesini yaşamını yitirdi. Güner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Annesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, altına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.

Güner'in paylaşımı sonrası birçok ünlü isim başsağlığı yorumunda bulundu.


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