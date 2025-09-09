Oyunla öğreterek çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirin: Çocuk gelişimini destekleyen 7 pratik aktivite

Çocuk gelişimi, erken yaşlarda desteklendiğinde kalıcı ve güçlü temeller üzerine inşa edilir. Çocuğun öğrenme kapasitesi, problem çözme becerisi ve sosyal ilişkileri; günlük hayatın içine dahil edilen basit aktivitelerle güçlendirilebilir. Peki, çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirmesine yardımcı olan uygulamalar nelerdir? İşte, çocuk gelişimini destekleyen 7 pratik aktivite...

ÇOCUK GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN 7 PRATİK AKTİVİTE

1. Kitap okuma saatleri

Çocuğunuza her gün düzenli olarak kitap okuyun.

Görseller üzerinden konuşarak kelime dağarcığını geliştirin.

Onun da size hikâyeyi kendi kelimeleriyle anlatmasına fırsat verin.

2. Puzzle ve yap-boz oyunları

El-göz koordinasyonunu ve problem çözme becerisini artırır.

Yaşına uygun puzzle’lar seçerek başarı duygusunu destekleyin.

3. Mutfakta küçük görevler vermek

Çocuğunuzun ölçme, karıştırma gibi basit görevleri üstlenmesine izin verin.

Hem sorumluluk duygusunu geliştirir hem de matematiksel düşünme becerisini destekler.

4. Sanatsal aktiviteler

Boyama, resim yapma, hamurla oynama gibi etkinlikler yaratıcılığı artırır.

Çocuğun hayal gücünü özgürce ifade etmesini sağlar.

5. Doğa yürüyüşleri

Parkta ya da bahçede yapılan yürüyüşler, hem fiziksel gelişime hem de keşfetme duygusuna katkı sağlar.

Çocuğunuza bitkileri, böcekleri veya kuşları tanıtarak merak duygusunu artırın.

6. Rol oyunları

“Doktorculuk”, “aşçılık” veya “öğretmencilik” gibi oyunlar sosyal becerileri güçlendirir.

Empati kurma ve iletişim yeteneği gelişir.

7. Günlük rutinlerde katılım

Çocuğunuzun masa hazırlama, oyuncak toplama gibi küçük sorumluluklar almasına izin verin.

Düzenli görevler, özgüvenin ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlar.