Pantone 2024 yılının rengini seçti: Şeftali tüyü

Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone, 2024 yılına özgü yeni bir renk üreterek ‘PANTONE 13-1023 Peach Fuzz’ (Şeftali Tüyü) olarak isimlendirdi.

Grafik tasarımdan modaya birçok farklı endüstride referans olarak kullanılan dünyanın en büyük renk kataloğuna sahip Pantone, pembe ile turuncu arasında salınan bu sıcak rengi neden seçtiklerini şöyle açıkladı:

“Dünyada birçok insanın bakım ve bir aidiyet aradığı bu dönemde bu renk, bir sığınak duygusu hissettiriyor. Peach Fuzz bizi yenilenmeye, beslemeye ve içsel huzuru bulmaya davet ediyor.”

Pantone Color of the Year 2024: PANTONE 13-1023 Peach Fuzz.



A velvety gentle peach whose all-embracing spirit enriches mind, body, and heart.



Learn more about PANTONE 13-1023 Peach Fuzz:https://t.co/323jbOLiTA#pantone #pantonecoloroftheyear #pantone2024 #peachfuzz pic.twitter.com/9cjGBY9bsY