Pantone 2024 yılının rengini seçti: Şeftali tüyü

Pantone Renk Enstitüsü (Pantone Color Institute), 2024 yılının rengini ‘Şeftali Tüyü’ (Peach Fuzz) olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:50
Pantone 2024 yılının rengini seçti: Şeftali tüyü
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Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone, 2024 yılına özgü yeni bir renk üreterek ‘PANTONE 13-1023 Peach Fuzz’ (Şeftali Tüyü) olarak isimlendirdi.

Grafik tasarımdan modaya birçok farklı endüstride referans olarak kullanılan dünyanın en büyük renk kataloğuna sahip Pantone, pembe ile turuncu arasında salınan bu sıcak rengi neden seçtiklerini şöyle açıkladı:

“Dünyada birçok insanın bakım ve bir aidiyet aradığı bu dönemde bu renk, bir sığınak duygusu hissettiriyor. Peach Fuzz bizi yenilenmeye, beslemeye ve içsel huzuru bulmaya davet ediyor.”


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