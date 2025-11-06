Patnos Ovası'nda hasat tamamlandı: 500 dönüm araziden bin 650 ton ürün elde edildi

Bu yıl Patnos Ovası'nda yaklaşık 500 dönüm arazi üzerinde yapılan ekimden bin 650 ton patates elde edildi. Hasat sürecinde yaklaşık 50 işçi, üç ay boyunca aralıksız çalışarak ürünün toplanmasını sağladı. Bölge çiftçileri, bu yılki verimden genel olarak memnun olduklarını ifade etti.

İlçede uzun yıllardır patates üretimi yapan çiftçi Adnan Yanar, bu yılın bereketli geçtiğini belirterek, "Bu sene iklim şartları üretici açısından oldukça elverişliydi. Ekinimiz güzel gelişti, 500 dönüm araziden bin 650 ton patates topladık. Verimden memnunuz. İnşallah satışlarımız da aynı şekilde yüzümüzü güldürür" dedi.

Patnos'ta patates üretimi, hem ilçe ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sağlıyor. Her yıl çevre illerden gelen mevsimlik işçiler, hasat sürecinde tarlalarda çalışarak bölge ekonomisine canlılık katıyor. Bu yıl da 50 kişilik bir işçi ekibi, sabahın erken saatlerinden akşama kadar yoğun bir mesai yürüttü.

Uzmanlar, bu yılki yüksek verimde düzenli sulama, kaliteli tohum seçimi ve uygun iklim şartlarının etkili olduğunu belirtiyor. Çiftçiler ise artan girdi maliyetlerine rağmen sezonun genel olarak başarılı geçtiğini ifade ediyor.

Patnos'ta patates sezonunun sona ermesiyle birlikte tarlalarda hareketlilik yerini sessizliğe bırakırken, üreticiler şimdi depolama ve pazarlama sürecine odaklanmış durumda. İlçede toprakla başlayan emek, kısa süre içinde Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yerini alacak.