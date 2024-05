Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:14

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:14

77 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı yazar Pazar Auster'ın yaşamı merak ediliyor. Hayatını kaybeden yazarın neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Paul Auster kim, kaç yaşında, nereli? Paul Auster öldü mü? Erdoğan ve Auster arasında ne oldu? İşte ayrıntılar...

PAUL AUSTER KİM?

Paul Auster, 3 Şubat 1947'de Newark, New Jersey'de doğan roman yazarı, şair ve senarist. Annesi Queenie Auster ve babası Samuel Auster. Auster, Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim aldı ve 1971-1974 yılları arasında Fransa'da yaşadı.

Yazarlık kariyerinde öne çıkan eserleri arasında "New York Üçlemesi", "Yalnızlığın Keşfi", "Yanılsamalar Kitabı", "Kırmızı Defter", "Leviathan", "Kehanet Gecesi", "Duman", "Görünmeyen", "Yükseklik Korkusu", "Yazı Odasında Yolculuklar" ve "Karanlıktaki Adam" bulunuyor. Ayrıca sinema alanında da etkinlik gösterdi, bazı eserlerinin senaryolarını yazdı ve filmler yönetti.

Paul Auster, eşi Siri Hustvedt ile birlikte yaklaşık 40 yıl New York, Brooklyn'de yaşadı.

PAUL AUSTER'IN KİTAPLARI NELER?

Roman

Köşeye Kıstırmak (1982) (Paul Benjamin mahlasıyla)

New York Üçlemesi (1987)

Cam Kent (1985)

Hayaletler (1986)

Kilitli Oda (1986)

Son Şeyler Ülkesinde (1987)

Ay Sarayı (1989)

Şans Müziği (1990)

Auggie Wren'in Noel Hikâyesi (1990)

Leviathan (1992)

Yükseklik Korkusu (1994)

Timbuktu (1999)

Yanılsamalar Kitabı (2002)

Kehanet Gecesi (2003)

Brooklyn Çılgınlıkları (2005)

Yazı Odasında Yolculuklar (2006)

Karanlıktaki Adam (2008)

Görünmeyen (2009)

Sunset Park (2010)

Baumgartner (2023)

Şiir

Unearth (1974)

Wall Writing (1976)

Fragments from the Cold (1977)

Facing the Music (1980)

Disappearances: Selected Poems (1988)

Ground Work: Selected Poems and Essays 1970-1979 (1991)

Collected Poems (2007)

Senaryo

Şans Müziği (1993)

Duman (1995)

Surat Mosmor (1995)

Lulu Köprüde (1998)

The Inner Life of Martin Frost (2007)

Makale, hatıra ve otobiyografi

Yalnızlığın Keşfi (1982)

The Art of Hunger (1992)

Kırmızı Defter (1995) (İlk olarak 1993'te Granta'nın 44. sayısında yayımlandı)

Hand to Mouth (1997)

Collected Prose (Yalnızlığın Keşfi, The Art of Hunger, Kırmızı Defter ve Hand to Mouth ile daha önce yaymlanmamış çeşitli parçalar - ilk basım 2005, genişletilmiş basım 2010)

Kış Günlüğü (2012)

Şimdi ve Burada: Mektuplar 2008-2011 (2013- J. M. Coetzee ile karşılıklı yazılmış mektuplardan seçki)

İç Dünyamdan Notlar (2013)

PAUL AUSTER ÖLDÜ MÜ?

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören yazar Paul Auster, salı akşamı Brooklyn'deki evinde yaşamını yitirdi.

PAUL AUSTER VE ERDOĞAN ARASINDA NELER YAŞANDI?

Paul Auster, 2012 yılında Türkiye'yi ziyaret etmeyeceğini söylemesi dönemin Başbakanı olan Erdoğan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye'ye gelmemesinin nedeni olarak Türk hükümetinin "onlarca gazeteciyi hapsetmesi" şeklinde açıklayan Auster Erdoğan tarafından tepki almıştı.