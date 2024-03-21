Pet şişeden içtiğiniz su gerçek olmayabilir!

Bilim insanları bir litrelik pet şişedeki suda, insan hücrelerini tıkayabilecek yaklaşık 240 bin "nanoplastik" tespit etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:22
Pet şişeden içtiğiniz su gerçek olmayabilir!
Abone Ol google-news

The Hill gazetesinin haberine göre, Columbia Üniversitesinden araştırmacılar, yeni bir lazer görüntüleme yöntemi kullanarak pet şişelerdeki nanoplastikleri inceledi.

Yeni yöntemle metrenin milyarda biri ölçeğinde ölçülebilen partikülleri tanımlamayı başaran araştırmacılar, bir litrelik pet şişedeki suda yaklaşık 240 bin nanoplastik bulunduğunu belirledi.

Araştırmacılardan Beizhan Yan, plastiğin boyutu küçüldükçe tehlikenin arttığını, çünkü parçacık boyutu küçüldükçe insan vücuduna girme ihtimalinin fazlalaştığını belirtti.

Pet şişelerdeki suda bulunan plastik partiküllerinin kan-beyin bariyerini geçebilecek kadar küçük olduğunu ifade eden Yan, bu nedenle ilerleyen yaşlarda beynin belirli bölgelerindeki hücrelerin kaybına yol açabileceğini söyledi.

Yan, ayrıca bu küçük plastiklerin "kana geçebileceği, hücrelere ulaşabileceği ve ardından organların işlevlerini yitirebileceği" değerlendirmesinde bulundu. Bu plastiklerin vücuda içme suyu yoluyla girdiği için hızlı etkiler gösterdiğini düşünen araştırmacılar, küçük plastiklerin, bağırsaklarda yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olan mikropların etkilenmesine yol açabileceğini belirtti.

Ayrıca plastiklerin, artan ölüm oranı ve doğum kusurları gibi sağlık risklerine neden olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan, insanların hangi plastikleri hangi miktarlarda yuttuğu ve vücuda ne kadar plastik girdiği henüz bilinmiyor.


su haberleri içme suyu haberleri pet şişe haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de havası en kirli 5 şehir belli oldu

Türkiye'de havası en kirli 5 şehir belli oldu
Ozan Tufan’dan flaş açıklama: ‘Şu an dönsem Fenerbahçe’de oynarım’

Ozan Tufan’dan flaş açıklama: ‘Şu an dönsem Fenerbahçe’de oynarım’
İzmir'de metro durağında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de metro durağında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Hindistan’da YouTuber Elvish Yadav yılan zehri iddiasıyla tutuklandı

Hindistan’da YouTuber Elvish Yadav yılan zehri iddiasıyla tutuklandı
Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!
Borsa İstanbul’da gong Odine için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Odine için çaldı
Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart

Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
Rusya’dan Fransa’ya sert yanıt: “Tüm Fransız askerlerini öldüreceğiz”

Rusya’dan Fransa’ya sert yanıt: “Tüm Fransız askerlerini öldüreceğiz”