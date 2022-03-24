Pet şişeyle içilen suyun zararı: İnsan kanında mikroplastik tespit edildi
Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre insan kan dolaşımında, ilk kez sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastlandı. Sağlıklı 22 kişiden alınan kan örneği ile yapılan araştırmada 17 kişide mikroplastik tespit edildi.
Guardian'daki habere göre, bilim insanları, insanlar üzerinde yürüttükleri araştırmada, deneklerin neredeyse yüzde 80'inin kanında mikroplastik buldu.
Araştırmacılar, tamamı sağlıklı yetişkin 22 kişiden alınan kan örneklerini analiz etti ve deneklerin 17'sinin kanında plastik parçacıklar bulundu.
MİKROPLASTİK HANGİ ÜRÜNLERDE BULUNUR?
Çalışmada, kan örneklerinin yarısında içecek şişelerinde yaygın olarak kullanılan PET plastik, üçte birinde gıda ve diğer ürünlerin paketlenmesinde kullanılan polistiren, dörtte birinde de plastik poşet yapımında kullanılan polietilene rastlandı.
Araştırma, mikroplastiklerin vücutta hareket edebildiğini ve organlara yerleşebileceğini gösterdi.
'ENDİŞE VERİCİ'
Hollanda'daki Vrije Üniversitesinden ekotoksikolog Prof. Dick Vethaak, çalışmalarının insan kanında polimer parçacıklarının bulunduğuna dair ilk gösterge olduğunu belirterek, sonuçların endişe verici olduğuna işaret etti.
Vethaak, "Bu parçacıklar vücudumuzda dolaşıyor. Ayrıca bebeklerin ve küçük çocukların bu tür kimyasallara karşı daha savunmasız olduklarını biliyoruz. Bu beni çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.
Dick Vethaak, bununla ilgili acilen çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.
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