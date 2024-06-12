Plankton nedir? Plankton patlaması nasıl olur? Plankton'un zararları nelerdir?
İzmir'in iki farklı ilçesinin birinde deniz yeşile, diğer ilçede ise deniz kahverengiye döndü. Renk değişimi sahil boyunca fark edilirken, bir başka renk değişimi de Balçova ilçesindeki Çakalburnu Dalyanı mevkiinde yaşandı. Peki, Plankton nedir? Plankton patlaması nasıl olur? Plankton'un zararları nelerdir?
İzmir'in iki farklı ilçesinde denizin renginde farklılık dikkat çekti. Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağı civarında, denizin rengi yeşile döndü. Peki, Plankton nedir? Plankton patlaması nasıl olur? Plankton'un zararları nelerdir?
PLANKTON NEDİR?
Türkiye'nin birçok noktasındaki denizlerde ve özellikle Marmara Denizimizde genellikle ilkbahar mevsiminde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması olayı gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyu üzerinde yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkte görülen bu plankton çoğalmaları daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde karşımıza çıkmaktadır.
PLANKTON PATLAMASI ZARARLARI
Okyanuslarda yaşanan plankton patlaması, insanların her yıl fosil yakıtların kullanımından neden olduğu kirliliğin üçte birini atmosferden temizliyor. Kuzey Atlantik, okyanusların atmosferden temizlediği toplam karbon dioksit miktarının yüzde 20’sini temizliyor.
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