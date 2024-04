Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:59

Güncelleme: 24.04.2024 - 10:59

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin ile yeni aşka yelken açttığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Rafael Cemo Çetin 'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Rafael Cemo Çetin kimdir kaç yaşında, nereli? Rafael Cemo Çetin kimin oğlu?

RAFAEL CEMO ÇETİN KİMDİR?

Rafael Cemo Çetin, 11 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'le Alman Rebekka Haas'ın oğlu olan Rafael Cemo Çetin'in Orfeo ve Tess Sahara adında iki kardeşi bulunuyor.

Çocukluğu Almanya'da geçen Rafael Cemo Çetin eğitimini ABD'de aldı. New York'ta liseyi bitirdikten sonra SVA School of Visual Art'ta yönetmenlik okudu. New York'ta 4 yıl sinema eğitimi gördü ve oyunculuk eğitimi aldı.

Rafael Cemo Çetin, 2002 yılında yönetmenliğini babası Sinan Çetin'in yaptığı 'Romantik' filminde müzisyen Teoman'ın çocukluğunu oynadı. Daha sonra, 2012 yılında yine Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı 'Çanakkale Çocukları' filminde oynadı.

2019 yılında 'New York in New York' filminin hem yapımcılığını yaptı hem de fotoğrafçı Dylan karakterini oynadı.