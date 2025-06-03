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Resmen gökten sinek yağdı! Çıldır Gölü'nde 'yeşil sinek' fırtınası

Resmen gökten sinek yağdı! Çıldır Gölü'nde 'yeşil sinek' fırtınası

3.06.2025 13:25:00
Güncellenme:
DHA
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Resmen gökten sinek yağdı! Çıldır Gölü'nde 'yeşil sinek' fırtınası

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde üreyen yeşil sineklerin toplu halde uçuşları kar fırtınasını anımsattı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye’nin Gürcistan ve Ermenistan’a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van’dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün dört bir tarafı, yöre halkı tarafından zararsız oldukları belirtilen sineklerle kaplandı.

Her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve bölge halkının 'yeşil sinek' olarak nitelendirdiği sineklerin bu yıl fazla olması ve göl çevresinin tamamını kaplaması dikkat çekti.

Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye giden Fatih Balcı, bazı noktalarda hortumu andıran görüntü oluşturan sinek fırtınasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. 

İlgili Konular: #Sivrisinek

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