Ricky Gervais'in tweetinden ilham alınan dizinin çekimleri başladı
Komedyen Ricky Gervais'in 2 sene önce yaptığı paylaşımdan ilham alınan "Greenlight - German Genius" dizisinde Ricky Gervais ve Toni Hamady kendilerinin kurgusal halini canlandıracak.
WarnerMedia Almanya'nın 8 bölümden oluşacak "Greenlight - German Genius" dizisinin çekimlerine Berlin'de başlandı. Dizi, Ricky Gervais'in 2019'daki Twitter paylaşımdan ilham alındı ve şimdi Gervais de dizide yer alacak.
Yaklaşık iki yıl önce Gervais, Twitter'da 4 Blocks dizisinde Toni Hamady rolündeki performansından dolayı Alman aktör Kida Ramazan'ı tebrik etmişti ve aktör, Ramadan'ın performansını "bir başyapıt" olarak nitelendirmişti. Aradan geçen iki yıldan sonra şimdi Gervais ve Ramazan, 'Greenlight - German Genius' dizisinde birlikte yer alacak ve kendilerinin kurgusal versiyonlarını oynayacaklar.
@KhodrKida Congratulations. Another masterpiece. #4Blocks— Ricky Gervais (@rickygervais) April 5, 2019
Collider'ın haberine göre, dizinin konusu, komedyenin 4 Blocks'taki performansını öven bir önceki tweetini gördükten sonra, Ramazan'ın, Gervais'i popüler dizisi Extras'ın bir Alman uyarlamasını yaratmasına izin vermeye ikna etmeye çalışması fikrine odaklanıyor. Ancak Ramazan dizide, Almanya uyarlamasında oynayacak kadar uluslararası bir ünlü olmadığını ve Alman televizyon endüstrisinin üstesinden gelinmesi gereken büyük bir mücadele içinde olduğunu fark ettiğinde işler yolunda gitmiyor.
Dizinin senaryosu Cüneyt Kaya, Detlev Buck, Seraina Nyikos ve Constantin Lieb tarafından yazıldı ve yönetmenliğini yine Cüneyt Kaya ile Detlev Buck yapıyor. Dizide Gervais ve Ramadan'a katılan oyuncular arasında Frederick Lau, Detlev Buck, Tom Schilling, Olli Schulz, Veysel Gelin, Maria Furtwängler daha birçok oyuncu yer alıyor.
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