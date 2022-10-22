Ron Masak kimdir? Ron Masak hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Angela Lansbury'nin ardından aynı dizide başrolü paylaşan Ron Masak'tan da acı haber geldi. Ron Masak kimdir? Ron Masak hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ron Masak, 1 Temmuz 1936 yılında ABD'de dünyaya geldi. 1968'de Vince Lombardi ile birlikte Second Effort adlı kısa filmde rol aldı . Aynı yıl, denizaltı aksiyon filmi Ice Station Zebra'da yardımcı bir rolde yer aldı .
Masak'ın ekrandaki ilk rolünü, 1960 yılında Alacakaranlık Kuşağı'nın bir bölümü olan " The Purple Testament " da oynadı. Murder She Wrote'da Angela Lansbury'nin canlandırdığı Bayan Fletcher'ın yanında davaları çözmeye çalışan kasaba şerifi Amos Tupper'ı 8 sezon boyunca canlandırdı.
RON MASK'IN EŞİ KİM?
Eylül 1961'de Kay Knebes ile evlendi. Çiftin 6 çocukları var.
RON MASAK'IN ÖLÜMÜ
Masak, 86 yaşında Kaliforniya'daki evinde doğal sebeplerden dolayı hayata gözlerini yumdu.
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