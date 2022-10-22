Ron Masak kimdir? Ron Masak hangi dizi ve filmlerde oynadı?

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:28

Ron Masak, 1 Temmuz 1936 yılında ABD'de dünyaya geldi. 1968'de Vince Lombardi ile birlikte Second Effort adlı kısa filmde rol aldı . Aynı yıl, denizaltı aksiyon filmi Ice Station Zebra'da yardımcı bir rolde yer aldı .

Masak'ın ekrandaki ilk rolünü, 1960 yılında Alacakaranlık Kuşağı'nın bir bölümü olan " The Purple Testament " da oynadı. Murder She Wrote'da Angela Lansbury'nin canlandırdığı Bayan Fletcher'ın yanında davaları çözmeye çalışan kasaba şerifi Amos Tupper'ı 8 sezon boyunca canlandırdı.

RON MASK'IN EŞİ KİM?

Eylül 1961'de Kay Knebes ile evlendi. Çiftin 6 çocukları var.

RON MASAK'IN ÖLÜMÜ

Masak, 86 yaşında Kaliforniya'daki evinde doğal sebeplerden dolayı hayata gözlerini yumdu.







