Sağlıksız tırnakların işaretleri: Görmezden gelmemeniz gereken belirtiler

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:33

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:33

Günümüzün akrilik, jel ve dip pudra gibi sahte tırnak süslemeleri dünyasında, doğal tırnaklarınızı ihmal etmek kolay olabilir. Ancak, tırnaklarınızın görünümü ve durumu genel sağlığınızın önemli bir göstergesi olabilir. Bazen vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilecek sorunlar, bazen de ciddi sağlık problemlerine işaret edebilir. Bu nedenle, tırnaklarınızın sağlığına dikkat etmek son derece önemlidir.

SAĞLIKSIZ TIRNAKLARA NE SEBEP OLUR?

Sağlıksız tırnaklar formaldehit gibi zararlı bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanabilir. Özellikle formaldehit içeren tırnak güçlendiriciler, tırnakları kırılgan hale getirebilir ve onikolize (tırnak yatağından ayrılma) yol açabilir. Ayrıca, aseton gibi kimyasallara aşırı maruz kalmak da tırnakları kurutarak kırılmalara, soyulmalara ve yarılmalara neden olabilir.

Bunların yanı sıra, tırnaklara zarar verebilecek diğer faktörler arasında tırnak etlerinin agresif bir şekilde alınması, tırnakların aşırı parlatılması ve genetik yatkınlıklar yer alır.

SAĞLIKSIZ TIRNAKLARIN İŞARETLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, tırnaklarda oje, jel veya akrilik gibi yapay ürünlerin aşırı kullanımının tırnakları kırılganlaştırabileceğini ve susuz bırakabileceğini belirtiyor. Bu, tırnakların doğal katmanlarını kaldırarak hasara yol açabilir. Sağlıksız tırnaklar, bazı belirgin işaretlerle kendini belli eder.

Sağlıksız tırnakların en yaygın belirtileri arasında tırnaklardaki çıkıntılar, kırılmalar ve renk değişiklikleri bulunur. Sarı renk değişikliği genellikle oje veya sigara kullanımından kaynaklanabilirken, kalın ve uzaması durmuş sarı tırnaklar akciğer hastalığı veya romatoid artrit gibi ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. Yeşilimsi siyah renk değişikliği bakteriyel bir enfeksiyona işaret ederken, koyu siyah bir çizgi cilt kanserinin belirtisi olabilir.

SAĞLIKSIZ TIRNAKLAR İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, sağlıklı tırnakları korumak için aşırı işlenmiş ürünlere ara vermenizi ve tırnaklarınıza daha nazik davranmanızı öneriyor. Sağlıklı tırnaklar doğal bir parlaklığa sahiptir, esnektir ve tırnak plağı pürüzsüzdür. Tırnaklarınız bu özellikleri taşımıyorsa, bir dermatoloğa görünmeniz faydalı olacaktır.

Ayrıca, tırnaklarınızı kütikül yağı ile düzenli olarak nemlendirmek de sağlıklı kalmaları için önemlidir. Saunders, tırnakların keratin proteininden yapıldığını hatırlatarak, tırnaklarınıza saçlarınıza gösterdiğiniz özeni göstermenizi öneriyor.