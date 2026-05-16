Sanatçı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

16.05.2026 11:12:00
Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile evlilik hazırlığında olduklarını açıkladı. Ünlü sanatçı, aile arasında isteme töreninin bu pazar yapılacağını söyledi.
Şarkıcı Sevcan Orhan, özel hayatıyla ilgili mutlu haberi paylaştı. Birliktelik yaşadığı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile evlilik kararı aldıklarını açıklayan Orhan, düğünün eylül ayında yapılmasının planlandığını duyurdu.

“ÇOK MUTLUYUM, HER ŞEY YOLUNDA”

2. Sayfa’nın haberine göre Sevcan Orhan, önceki akşam İstanbul’daki bir mekânda sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, ilişkisinin güzel gittiğini belirterek “Çok mutluyum, her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

İSTEME TÖRENİ BU PAZAR

Evlilik hazırlıklarının başladığını söyleyen Orhan, aileler arasında isteme töreninin bu pazar günü gerçekleşeceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, “Eylül ayında düğünümüzü düşünüyoruz. Bu pazar günü istemeye geliyorlar” dedi.

“TUZLU KAHVEYİ YAPACAĞIM”

Gelenekleri yerine getireceklerini ifade eden Sevcan Orhan, isteme töreniyle ilgili esprili açıklamalarda da bulundu. Orhan, “Tuzlu kahve yapacağım ve tuzu basacağım. Gelenek neyse yapacağız” diye konuştu.

