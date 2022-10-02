Şarkıcı Kalben kim, kaç yaşında? Kalben'in Tatlıses çıkışı neydi? Kalben'in asıl mesleği ne?
Müzisyen Kalben'in, bir konseri sırasında kendini müziğin ritmine kaptırarak sahnelediği dans ve yüz ifadesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Peki, Şarkıcı Kalben kim, kaç yaşında? Kalben'in asıl mesleği ne?
Müzisyen Kalben'in bir konser sırasında kameralara yansıyan performansı gündeme oturdu. Yeni neslin popüler şarkıcıları arasında yer alan Kalben'in kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte, ünlü isme dair önemli noktalar...
ŞARKICI KALBEN KİM, KAÇ YAŞINDA?
17 Ocak 1986 yılında İskenderun'da doğan Kalben Sağdıç, müzisyen ve söz yazarıdır. 17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.
Kalben, anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı ve bir şirkette marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.
KALBEN'İN İBRAHİM TATLISES ÇIKIŞI
Şarkıcı Kalben, ilk albümü öncesinde YouTube’da yayılan bir konser kaydında seslendirdiği ve daha sonra da bir reklam filmi için söylediği İbrahim Tatlıses’in ‘Haydi Söyle’ şarkısına 2019 yıılında bundan sonra konserlerinde yer vermeyeceğini duyurmuştu.
Kalben, o yıl Bozcaada konserinde de “Haydi söyle”yi seslendirmesini isteyenlere, “Müsaade ederseniz, kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum” karşılığını veren sanatçı, konunun gündem olmasından sonra yaptığı açıklamada ise 'canının çekmesi halinde şarkıyı söyleyebileceğini, düşmanlık beslemediğini' açıklamıştı.
KALBEN'İN ALBÜMLERİ
- Kalben (2016)
- Sonsuza Kadar (2017)
- Kalp Hanım (2020)
- Eski Yeniler (2021)
- Eski Dünyanın Yangını (2022)
EP'leri:
- Aşk Çeşmesi (2019)
Single'ları
- Geri Dönme (Cem Adrian ile) (2018)
- Yaşamak Var Ya (2018)
- Kuşlar (2018)
- Günaydın (2019)
- Perişahı'nın Kızı (2020)
- Kahveyi Kavururlar (2020)
- Yüksek Yüksek Tepeler (2021)
- Robot Kozmonot (Teoman ile) (2021)
- Şanssız Mücadeleci (2021)
- Ne Güzel Yerlerin Var (2021)
- Robot Kozmonot (Karakter Remix) (2021)
- Bilmiyor İçim (2021)
- Çünkü Başka Sen Yok (2021)
- Yağmurun Elleri (Yeni Türkü Zamansız) (2022)
Kitapları:
- Lulu'nun Maceraları: Lulu Güneşi Arıyor (2014)
- Lulu'nun Maceraları: Lulu Okula Başlıyor (2016)
- Eski Dünyanın Yangını (2022)
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