Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:41

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:41

Baby Reindeer dizisi Richard Gadd'ın bir kadın tarafından takip edilmesi ve komedide rol almaya çalışan yaşlı bir TV yöneticisinin cinsel saldırısına uğramasıyla ilgili gerçek yaşam deneyimlerini anlatıyor. Birçok izleyici dizideki Darrien karakterini yapımcı Sean Foley'e benzetti. Yönetmen Sean Foley Netflix'in Baby Reindeer dizisindeki istismarcının arkasındaki ilham kaynağının kendisi olduğu belirtilen, kendisine karşı yapılan karalayıcı paylaşımlar nedeniyle polisle temasa geçti. Peki, Sean Foley kimdir, kaç yaşında? Sean Foley - Baby Reindeer ilişkisi nedir?

SEAN FOLLEY KİMDİR?

Sean Foley 21 Kasım 1964 yılında İngilitere'de doğdu. Komedi çift perdesi The Right Size ve uzun süredir devam eden sahne şovu The Play What I Wrote'un bir parçası olarak erken dönemde elde edilen başarının ardından Foley, yakın zamanda birçok West End komedi prodüksiyonunun da aralarında bulunduğu yönetmen oldu . 2019 yılında Birmingham Repertuar Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmeni olarak atandı .

SEAN FOLLEY - BABY REİNDEER OLAYI NE?

Baby Reindeer dizisinin Netflix'te yayınlanmasının ardından sosyal medya çalkalanıyor.

Richard Gadd'ın yarattığı dizi, Gadd'ın kendi deneyimlerine dayanan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Birçok izleyici dizideki Darrien karakterini yönetmen Sean Foley'e benzetti. Yönetmen Sean Foley Netflix'in Baby Reindeer dizisindeki istismarcının arkasındaki ilham kaynağının kendisi olduğu belirtilen, kendisine karşı yapılan karalayıcı paylaşımlar nedeniyle polisle temasa geçti.

Gadd, Instagram Stories'de "Sevdiğim, birlikte çalıştığım ve hayran olduğum insanlar (Sean Foley dahil) haksız yere spekülasyonlara kapılıyor" dedi. “Lütfen gerçek hayattaki insanların kim olabileceği konusunda spekülasyon yapmayın. Gösterimizin amacı bu değil.” diyerek sözlerini sonlandırdı.