"Şeb-i Arus ne zaman kutlanır?" sorusunun cevabını merak edilip araştırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şeb-i Arus'un ayrıntıları açıklandı. Peki, Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri ne zaman?

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakka vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır, “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah´a dönüş” olarak yorumlar.

ŞEB-İ ARUS T ÖRENLER İ NE ZAMAN?

Mevlâna'nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs), 07 - 17 Aralık 2025 tarihleri arasında Konya Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu'nda yapılacak.

Programa katılmak isteyenler için tören biletleri Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün dijital platformu üzerinden satışa sunuluyor.