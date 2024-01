Selana Gomez kariyer planı ile ilgili konuştu: Sahnelere veda mı ediyor?

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:52

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:52

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Selena Gomez, şarkıcılık kariyerine veda edebileceğini açıkladı. SmartLess adlı podcast'e katılan Gomez, kariyer planları hakkında konuştu ve son bir albüm çıkarabileceğini belirtti.

Selena Gomez, "Sanırım bir albüm daha yapabilirim, daha sonra oyunculukla devam etmek istiyorum" dedi. Yaş aldıkça üzerinde çalışabileceği ve yönelebileceği bir şey istediğini söyleyen Gomez, oyunculuk kariyerine odaklanmayı düşündüğünü ifade etti.

Program sunucusu, bir seçim yapmak zorunda olmadığını söylediğinde Gomez, "Evet haklısın ama rahatlamak istiyorum çünkü yorgunum" şeklinde cevap verdi.

Gomez, şarkıcılığa olan ilgisinin zamanla bir hobiden kariyere dönüştüğünü belirtti. Şarkı yapmaktan keyif aldığını ve hikayeleri nasıl anlatabileceğini bildiğini söyleyen Gomez, "Çok iyi bir şarkıcı olduğumu düşünmüyorum ama hikayeleri nasıl anlatabileceğimi biliyorum. Şarkı yapmaya bayılıyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak 2020 yılında "Rare" adlı bir albüm çıkaran Selena Gomez, Only Murders in the Building adlı dizide rol alıyor ve Rare Beauty adında kendi güzellik markasına sahip.