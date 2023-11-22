Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:17

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:17

Oyuncu Selen Seyven'in hayatı araştırılıyor. Yaptığı açıklanın ardından gündem olam Selen Seyven'in rol aldığı diziler de merak eidldi. Peki, Selen Seyven kimdir, kaç yaşında, nereli? Selen Seyven hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

SELEN SEYVEN KİMDİR?

Selen Seyven 2 Nisan 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Bursalı olan oyuncunun annesi Özbektir.

Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın yeğeni olan Seyven, lise eğitimini Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde tamamladı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

'Büyük Buluşma' dizisiyle ilk televizyon deneyimini yaşayan başarılı oyuncu, 2007 yılında ekrana gelen 'Genco' dizisiyle asıl çıkışını yaşadı.

SELEN SEYVEN EVLİ Mİ?

Selen Seyven 2020 yılında İş insanı Baran Yıldırım ile dünyaevine girdi.

SELEN SEYVEN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2004 - Büyük Buluşma

2007-2008 - Genco (Pınar)

2008 - Doktorlar (Arzu Altındağ)

2008 - Doludizgin Yıllar (Gülşen)

2009 - Acemi Müezzin (Zeynep)

2009-2010 - Kapalıçarşı (Yasemin)

2009 - Acemi Müezzin (Zeynep)

2011 - Leyla ile Mecnun (Aysel) (Konuk Oyuncu)

2011-2013 - Avrupa Avrupa (Gül)

2014 - Kocamın Ailesi (Yonca)

2015 - Aşk Olsun (Ceyda)

2016-2017 - O Hayat Benim (Reyhan)

2017 - Klavye Delikanlıları

2018-2019 - Avlu

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Oyunbaz Kız)

2006 - Janjan (Güzel Alaz)

2009 - Cankurtaran İstanbul

2009 - Abimm (Melek)

2013 - Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru

2015 - Aşk Olsun

2015 - Sihirbazlık Okulunda Bir Türk (Aria)

2018 - Tatlı Bela

2017 - Baş Belası (Asya)