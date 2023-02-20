Serhat Teoman kimdir? Serhat Teoman hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:33

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 14:33

Serhat Teoman, en çok aratılan ünlü isimlerden biri oldu. Serhat Teoman'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Ünlü oyuncunun yer aldığı projeler araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SERHAT TEOMAN KİMDİR?

Serhat Teoman, 4 Haziran 1983'te, asker olan babasının görev yaptığı Diyarbakır'da doğdu. Ortaokuldan sonra ailesiyle İzmir'e geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yapan Teoman, 2000'li yılların başında televizyon sektörüne atıldı. Aynı zamanda tiyatro oyunlarında da yer alan oyuncu, Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Burak Çatalcalı karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Serhat Teoman, Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr. Sinan'ı ve Kaçın Kurası isimli dizide Barış'ı canlandırdı. Anne dizisindeki Komiser Sinan karakterini canlandırdı.

Tiyatro hayatına arkadaşları Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etti. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman, Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

YER ALDIĞI DİZİLER

2022 - Oğlum

2020-2021 - Menajerimi Ara

2019-2020 - Çocuk

2018-2019 - Kızım

2017 - Anne

2016 - Kaçın Kurası

2015 - Acil Aşk Aranıyor

2015 - Acil Servis

2013 - Bugünün Saraylısı

2012-2013 - Kuzey Güney

2011 - Gün Akşam Oldu

2010 - Bitmeyen Şarkı

2009 - Uygun Adım Aşk

2008 - Gece Gündüz

2008 - Hepimiz Birimiz İçin

2008 - Kız Takımı

2007 - Avrupa Yakası

2007 - Yemin

2006 - Yalancı Yarim

2005 - Kanlı Düğün

2003 - Kurşun Yarası

YER ALDIĞI KISA FİLMLER

Randevu

Aşkın Dört Kuralı

Tutulma

Son Karar

YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Pragma 2012/GET

Dorian Gray 2012/Tiyatro Kutu

Ceaser Bir Denge Oyunu 2009-2010/Tiyatro Kutu

Dalga 2007-2008/Donkişot Tiyatro





ÖDÜLLERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Kısa Film Yarışması / En İyi Oyuncu

Galatasaray Üniversitesi İletişim Kulübü Sinepark Kısa Film Festivali / En İyi Erkek Oyuncu