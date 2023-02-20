Serhat Teoman kimdir? Serhat Teoman hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu Serhat Teoman gündeme geldi. Peki, Serhat Teoman kimdir? Serhat Teoman hangi dizilerde oynadı?
Serhat Teoman, en çok aratılan ünlü isimlerden biri oldu. Serhat Teoman'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Ünlü oyuncunun yer aldığı projeler araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
SERHAT TEOMAN KİMDİR?
Serhat Teoman, 4 Haziran 1983'te, asker olan babasının görev yaptığı Diyarbakır'da doğdu. Ortaokuldan sonra ailesiyle İzmir'e geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yapan Teoman, 2000'li yılların başında televizyon sektörüne atıldı. Aynı zamanda tiyatro oyunlarında da yer alan oyuncu, Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Burak Çatalcalı karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Serhat Teoman, Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr. Sinan'ı ve Kaçın Kurası isimli dizide Barış'ı canlandırdı. Anne dizisindeki Komiser Sinan karakterini canlandırdı.
Tiyatro hayatına arkadaşları Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etti. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman, Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.
YER ALDIĞI DİZİLER
2022 - Oğlum
2020-2021 - Menajerimi Ara
2019-2020 - Çocuk
2018-2019 - Kızım
2017 - Anne
2016 - Kaçın Kurası
2015 - Acil Aşk Aranıyor
2015 - Acil Servis
2013 - Bugünün Saraylısı
2012-2013 - Kuzey Güney
2011 - Gün Akşam Oldu
2010 - Bitmeyen Şarkı
2009 - Uygun Adım Aşk
2008 - Gece Gündüz
2008 - Hepimiz Birimiz İçin
2008 - Kız Takımı
2007 - Avrupa Yakası
2007 - Yemin
2006 - Yalancı Yarim
2005 - Kanlı Düğün
2003 - Kurşun Yarası
YER ALDIĞI KISA FİLMLER
Randevu
Aşkın Dört Kuralı
Tutulma
Son Karar
YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Pragma 2012/GET
Dorian Gray 2012/Tiyatro Kutu
Ceaser Bir Denge Oyunu 2009-2010/Tiyatro Kutu
Dalga 2007-2008/Donkişot Tiyatro
ÖDÜLLERİ
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Kısa Film Yarışması / En İyi Oyuncu
Galatasaray Üniversitesi İletişim Kulübü Sinepark Kısa Film Festivali / En İyi Erkek Oyuncu
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