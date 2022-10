Shakira'dan İranlı kadınlara destek: 'Kalbim ifade özgürlüğü için savaşan herkesle'

İran’da ahlak polisleri tarafından Mahsa Jîna Amini'nin katledilmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Şarkıcı ve söz yazarı Shakira da sosyal medya hesabından protestolara destek verdiğini duyurdu.

Sanatçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbim, Mahsa Amini'nin ailesiyle, İranlı kadın ve kız öğrencilerle ve ifade özgürlüğü için savaşan herkesle birlikte" dedi.

Ünlü ismin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

My heart is with Mahsa Amini’s family and with the women and schoolgirls of Iran and all those fighting for freedom of expression. #MahsaAmini pic.twitter.com/PbFBMTcP6W