Shakira'dan İranlı kadınlara destek: 'Kalbim ifade özgürlüğü için savaşan herkesle'

Ünlü şarkıcı Shakira, Mahsa Jîna Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek verdi. Ünlü ismin paylaşımı 100 binden fazla etkileşim aldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:23
Shakira'dan İranlı kadınlara destek: 'Kalbim ifade özgürlüğü için savaşan herkesle'
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İran’da ahlak polisleri tarafından Mahsa Jîna Amini'nin katledilmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Şarkıcı ve söz yazarı Shakira da sosyal medya hesabından protestolara destek verdiğini duyurdu. 

"KALBİM, AMİNİ'NİN AİLESİYLE..."

Sanatçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbim, Mahsa Amini'nin ailesiyle, İranlı kadın ve kız öğrencilerle ve ifade özgürlüğü için savaşan herkesle birlikte" dedi. 

Ünlü ismin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.


Shakira İran Mahsa Amini

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