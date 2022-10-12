Shakira'dan İranlı kadınlara destek: 'Kalbim ifade özgürlüğü için savaşan herkesle'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:23

İran’da ahlak polisleri tarafından Mahsa Jîna Amini'nin katledilmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Şarkıcı ve söz yazarı Shakira da sosyal medya hesabından protestolara destek verdiğini duyurdu.

"KALBİM, AMİNİ'NİN AİLESİYLE..."

Sanatçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbim, Mahsa Amini'nin ailesiyle, İranlı kadın ve kız öğrencilerle ve ifade özgürlüğü için savaşan herkesle birlikte" dedi.

Ünlü ismin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.