Şırnak'ta hasat başladı: Üretimde üçüncü sırada...

Başverimli beldesinde düzenlenen şenliğe katılan Vali Birol Ekici de katıldı.

Şenlikte konuşan Vali Ekici, kentin tarım ve enerji üretiminde ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Şırnak'ın fıstık üretiminde Türkiye'nin 3'üncü sırasında bulunduğunu belirten Ekici, "Pamuk üretiyoruz, buğday üretiyoruz. Üretimimizde çok güzel bir ivme yakaladık. Sulama ve sera yatırımlarını artırarak üretimimizi katlayacağız." diye konuştu.

Kaymakam Çağlar Partal, ilçenin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de bu yıl 60 bin dekara yakın alanda yer fıstığı ekildiğini belirterek, 25 bin tonluk rekolte beklediklerini söyledi.