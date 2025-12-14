Soğuk hava kalbi zorluyor: Uzmandan kalp krizi uyarısı

Uzm. Dr. Cömert, kış aylarında kalp krizi geçirme riskinin yaz aylarına kıyasla daha yüksek olduğunu belirterek, “Soğuk hava bir tetikleyicidir. Ancak asıl sorun genellikle yıllar içinde sessizce ilerleyen damar sertliğidir. Bu nedenle özellikle risk grubundaki kişilerin düzenli kontrollerini yaptırması ve gerekli önlemleri alması kış aylarında daha da önemlidir” dedi.

“SOĞUK HAVA KALP VE DAMAR SİSTEMİNE CİDDİ YÜK BİNDİRİYOR”

Soğuk havalarda vücudun ısı dengesini korumak için çeşitli fizyolojik tepkiler verdiğini ifade eden Cömert, bu durumun kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu söyledi. Cömert, “Soğuk hava cildi ve yüzeysel damarları daraltır. Kan, kalp ve hayati organlara yönlendirilir. Bu da kan basıncının yükselmesine ve kalbin daha fazla güç harcayarak çalışmasına neden olur. Özellikle hipertansiyonu olan hastalarda soğuk hava, tansiyonu 10-30 mmHg arasında artırabilir. Kontrolsüz hipertansiyon ise kalp krizi ve inme riskini katlar” diye konuştu.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Soğuk havada metabolizmanın hızlandığını, kalbin daha hızlı atmaya başladığını ve oksijen ihtiyacının arttığını vurgulayan Cömert, bu durumun koroner damarlarda darlığı olan kişilerde göğüs ağrısı ya da kalp krizine yol açabileceğini söyledi. Ayrıca soğuk havanın kanın pıhtılaşma eğilimini artırarak damar tıkanıklığı riskini yükselttiğini belirtti.

Kış aylarında sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının da kalp üzerindeki yükü artırdığına dikkat çeken Cömert, özellikle grip enfeksiyonunun kalp krizi riskini 6 kata kadar çıkarabildiğini ifade etti. Koroner arter hastalığı olanlar, daha önce kalp krizi geçirmiş kişiler, kalp yetmezliği ve kontrolsüz hipertansiyonu olanlar, diyabet hastaları, 65 yaş üstü bireyler, sigara içenler ve obezite sorunu yaşayanların risk grubunda yer aldığını söyledi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kış aylarında kalp sağlığını korumak için önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Nuri Cömert, şu önerilerde bulundu:

“Kat kat giyinin, özellikle baş, boyun, el ve ayaklarınızı iyi koruyun. Soğuk havada ağır egzersizlerden kaçının. Kar küreme, özellikle 40 yaş üstü erkeklerde kalp krizi için tetikleyici olabilir. Grip aşısı yaptırın; Türk Kardiyoloji Derneği kalp hastalığı olan herkesin yıllık grip aşısı olmasını önermektedir. İlaçlarınızı düzenli kullanın, tansiyon ve şeker takibinizi aksatmayın. Soğuk havada aç karnına dışarı çıkmayın. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya aşırı yorgunluk gibi şikayetleriniz olursa vakit kaybetmeden 112’yi arayın ya da en yakın acil servise başvurun.”