Son 125 yılın en iyi kitapları açıklandı
New York Times, okuyucuların seçtiği 125 yılın en iyi kitaplarını açıkladı.
New York Times, kitap inceleme panelinin 125. yıl dönümünü kutlamak için okuyucularını o dönemde yayınlanan en iyi kitabı aday göstermeye davet etti. 67 ülkeden yanıtlar geldi.
Kasım ayında 25 kitaplık bir kısa liste yayınlandı ve sonunda 200 bin kişilik oylamanın ardından en sevilen 5 kitap seçildi.
Okuyucuların en iyi olarak tanımladığı en çok sevilen 5 kitap şu şekilde:
1. Bülbülü Öldürmek – Harper Lee
2. Yüzük Kardeşliği – J.R.R. Tolkien
3. 1984 – George Orwell
4. Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel García Márquez
5. Sevile – Toni Morrison
Son 125 yılda en popüler yazarlar, her biri yedi kitabıyla aday gösterilen John Steinbeck, Ernest Hemingway ve William Faulkner oldu. Onu yakından takip edenler, her biri beş kitabıyla aday gösterilen James Baldwin, Margaret Atwood ve Virginia Woolf ve dört kitabıyla aday gösterilen Joan Didion oldu.
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