Son Dakika: Orhan Aydın'ın acı günü: Enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından kızı Eylem Aydın ve annesi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eylem Aydın'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın’ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
“Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm” diyen Kılıç, “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.
Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik.— Ali Kılıç ???? (@BskAliKilic) February 11, 2023
Çok üzgünüm.
36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/AVPefz7BoX
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