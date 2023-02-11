Son Dakika: Orhan Aydın'ın acı günü: Enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın yaşamını yitirdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın’ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm” diyen Kılıç, “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.

Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik.

Çok üzgünüm.



36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/AVPefz7BoX