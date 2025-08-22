Son dakika... Ünlü rapçi Çakal'a konser çıkışı silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne aldığı konserin bitiminde sahneden ayrılan “Çakal” lakaplı ünlü rapçi Emirhan Çakal’a, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah’ın haberine göre; açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, sağlık ekipleri tarafından önce Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı. Saldırganın savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre ünlü rapçi konser sonrası hayranının silahlı saldırısına uğradı.

İddiaya göre fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu.

Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken rapçi, Ulus’ta özel bir hastanede ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan Çakal, 2022'de de Aydın'daki bir konser sonrası silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti.

Çakal, "Konuyla ilgili emniyet güçleri ben ve ekip arkadaşlarımın ifadelerini aldı. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Ancak biz bu saldırının kimler tarafından, hangi niyetle, ne amaçla yapıldığını henüz hiçbir yerden öğrenemedik. Kimseden şikayetçi olmadık, olmayacağız. Biz korkularla yaşayan, mücadeleden kaçan, köşesine saklanan insanlar hiç olmadık, olmayacağız. Sizlerin bilmesini istediğim tek şey hepimizin çok iyi olduğu. Biz müzik yapmaya, sahnede olmaya her zaman devam edeceğiz!" demişti.