Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: 'Oyuncu olduğum için annem hayal kırıklığına uğradı'

Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları ve Atatürk filmi gibi başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Songül Öden, NTV’de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına dair yürek burkan detayları ve hayatındaki dönüm noktalarını ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.

"BABASIZ BÜYÜMEK ÇOK ZOR"

Ankara’da 5 kardeşli bir evde, babasız büyüdüğünü belirten Öden, bu durumun hayatındaki etkilerini şu sözlerle ifade etti:

"Babasız büyümek çok zor çünkü hayatında olması gereken bir rol model yok. İçimde ona karşı bir kin yok ama babasız büyümenin yarattığı boşluğu doldurmak için sanata yöneldim."

Öden, üniversite sonrası İngiltere’deki Royal Academy’den davet aldığını ancak burs bulamadığı için gidemediğini, o dönem babasından yardım istemesine rağmen sesini duyuramadığını da sözlerine ekledi.

"ANNEM İÇİN OYUNCULUK BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Annesinin kendisini çok zor şartlarda, tek başına büyüttüğünü ve kendisi için asıl başarının bu olduğunu söyleyen ünlü isim, meslek seçimiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Annesinin kendisini avukat olarak görmek istediğini belirten Öden, "Oyuncu olmam annem için başta büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu fikre alışması zor oldu" dedi.

ANNELİK ENDİŞELERİMİ BİTİRDİ

2024 yılında anne olan 46 yaşındaki oyuncu, kızı doğduktan sonra karakterinin değiştiğini belirtti. Eskiden oldukça evhamlı biri olduğunu söyleyen Öden, "Anne olduktan sonra korkularım ve endişelerim azaldı. Dünyayı daha iyi fark ettiğim bir süreç oldu" diyerek yeni hayatındaki huzuru paylaştı.