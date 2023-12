Sönmez Atasoy kimdir, nereli, ne zaman öldü? Sönmez Atasoy'un eşi, kızı kim? Sönmez Atasoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:14

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:14

Ünlü oyuncu Sönmez Atasoy'un ölümünün üzerinden 12 yıl geçti.

SÖNMEZ ATASOY KİMDİR?



Sönmez Atasoy, 1944 yılında Erzincan'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. 1968 yılında Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. 40 yıl oyuncu ve yönetmen olarak bu kurumda hizmet verdi. Sanat Kurumu tarafından iki defa en iyi oyuncu (Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, 1973; Kanlı Nigar, 1984) ve en iyi yönetmen (Ana Hanım Kız Hanım) seçildi. Yönettiği oyunlar 1982 Dünya Tiyatro Festivalinde Sofya'da (Ana Hanım Kız Hanım), 1987 Balkan Tiyatro Festivali'nde (Misafir) ve 1992 Taşkent Festivali'nde (Bir Ben Vardır Bende) sergilendi. 1975 yılında Cüneyt Gökçer'in asistanı olarak başladığı sahne öğretmenliğini Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarlarında, İstanbul'da MSM okulu, Yeditepe ve Haliç üniversitelerinde sürdürdü.

SÖNMEZ ATASOY'UN ÖZEL YAŞAMI



1974 yılında oyuncu Emel Göksu ile evlendi. 1975 yılında kızları Fadik Sevin Atasoy dünyaya geldi. Fadik Sevin Atasoy da annesi ve babası gibi oyuncudur.

SÖNMEZ ATASOY'UN SANAT YAŞAMI



Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu serilerinde oynadığı Halil İbrahim Kapar (Halo Dayı) olarak hafızalara kazındı.

2007 yılında, Sönmez Atasoy kendisinin yazıp oynadığı, Kendi Gökkubbemiz adlı oyunu ile New York'ta ilk kez Türk seyircisinin karşısına çıktı. Büyük ilgi gören Sönmez Atasoy, İbrahim Yazıcı ile birlikte, ABD'deki ilk resmi Türk tiyatrosunu kurdu. İlk oyunları Kanlı Nigar'ı Broadway'de 1500 kişi kapasiteli 'The Town Hall' salonunda oynadılar. Kızı, Fadik Sevin Atasoy ile ilk kez, bu sahnede beraber oynadılar. Sönmez Atasoy, New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY)'nin onursal başkanıdır.

SÖNMEZ ATASOY NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?



Sakarya Fırat'' dizisinin çekimleri için Isparta'da bulunan Atasoy, 8 Aralık'ta çekimlere ara verildiği sırada göğüç ağrısı şikayetiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Tedavisi bir süredir yoğun bakım ünitesinde devam eden Atasoy, 15 Aralık 2011'de hayatını kaybetti.