Sosyal medya o anları konuşuyor: Yaya geçidinde yol verdi, otobüs çarptı
Başkent Ankara'da "öncelik yaya olmalı" isimli çekimin sonu kötü bitti...
Ankara'dan yayın yapan Medya Ankara isimli YouTube kanalı, farkındalık yaratmak için başkentin en işlek caddelerinden birinde "öncelik yaya olmalı" isimli bir çekim yapmak istedi.
Çekim sırasında, otomobiller yaya geçidinde bekleyen iki kişiye uzun süre yol vermedi.
Çekim devam ederken, yayalara yol veren bir kargo aracına, arkadan gelen otobüs çarptı.
O anlar, Twitter'da günün en çok konuşulan konularından birisi oldu.
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