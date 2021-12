Squid Game'in yıldızı, La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini canlandıracak

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, İspanya yapımı soygun dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden ‘Berlin’i oynayacak.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; Netflix’te 3 Aralık’ta yayınlacak son sezonuyla final yapacak La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, Kore uyarlaması dizinin de yapımcıları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise fantastik, bilim-kurgu alanındaki filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Kim Hong-sun oturacak.

Desde Seúl para toda la Resistencia, Park Hae-soo tiene un mensaje: la versión coreana de #LCDP5 llegará este 2022, solo en Netflix.



From Seoul to all the Resistance, Park Hae-soo has a message: the Korean version of #MoneyHeist will arrive this 2022, only on Netflix. pic.twitter.com/mTNQ9MpX4L