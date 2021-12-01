Squid Game'in yıldızı, La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini canlandıracak

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:51

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, İspanya yapımı soygun dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden ‘Berlin’i oynayacak.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; Netflix’te 3 Aralık’ta yayınlacak son sezonuyla final yapacak La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, Kore uyarlaması dizinin de yapımcıları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise fantastik, bilim-kurgu alanındaki filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Kim Hong-sun oturacak.

Desde Seúl para toda la Resistencia, Park Hae-soo tiene un mensaje: la versión coreana de #LCDP5 llegará este 2022, solo en Netflix.



From Seoul to all the Resistance, Park Hae-soo has a message: the Korean version of #MoneyHeist will arrive this 2022, only on Netflix. pic.twitter.com/mTNQ9MpX4L — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021

2022 YAZINDA YAYINLANACAK

12 bölümden oluşacak La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu, Netflix’te yayımlanacak. Dizinin 2022 yazının sonlarında platformda yerini alması bekleniyor.

Güney Kore yapımı La Casa de Papel’in oyuncu kadrosunda Park Hae-Soo’yla birlikte Yoo Ji-Tae, Kim Ji-Hun (Denver) ,Jun Jong-Seo (Nairobi), Lee Kyu-ho (Oslo) ve Kim Ji-hun (Helsinki) yer alıyor.