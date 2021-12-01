Squid Game'in yıldızı, La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini canlandıracak

Fenomen Netflix dizisi Squid Game’in yıldızı Park Hae-soo, ‘La Casa de Papel’ dizisinin Güney Kore uyarlamasında 'Berlin' karakterine hayat verecek. 12 bölümlük dizinin 2022 yazının sonunda platformdaki yerini alması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:51
Squid Game'in yıldızı, La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini canlandıracak
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Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, İspanya yapımı soygun dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden ‘Berlin’i oynayacak.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; Netflix’te 3 Aralık’ta yayınlacak son sezonuyla final yapacak La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, Kore uyarlaması dizinin de yapımcıları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise fantastik, bilim-kurgu alanındaki filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Kim Hong-sun oturacak.

2022 YAZINDA YAYINLANACAK

12 bölümden oluşacak La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu, Netflix’te yayımlanacak. Dizinin 2022 yazının sonlarında platformda yerini alması bekleniyor.

Güney Kore yapımı La Casa de Papel’in oyuncu kadrosunda Park Hae-Soo’yla birlikte Yoo Ji-Tae, Kim Ji-Hun (Denver) ,Jun Jong-Seo (Nairobi), Lee Kyu-ho (Oslo) ve Kim Ji-hun (Helsinki) yer alıyor.


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