Yayınlanma: 23.05.2024 - 20:35

Güncelleme: 23.05.2024 - 20:35

Survivor All Star'da eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. All Star'da finale geri sayım başlamışken yarışmacılar isimlerini finale yazdırmak için ter döküyor. 2 eleme adayının belirlendiği haftada bugün son eleme adayı da belli olacak. Peki, Survivor 2024 All Star'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Pazartesi günü gerçekleşen düelloların ardından adaya veda eden isim Nagihan oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın iki eleme adayı belli oldu. Özgür ve Damla eleme potasında yer alan ilk isimler.

BUGÜN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oynanacak 3. dokunulmazlık oyununun ardından haftanın son iki eleme adayı da belli olacak.