Survivor All Star 2022 final bölümü ne zaman? TV8 Survivor All Star final canlı yayını saat kaçta?

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:20

Survivor All Star'da bu akşam final heyecanı yaşanacak ve şampiyon belli olacak. Survivor All Star'da dün gece İstanbul yarı finali heyecanı yaşanırken Adem, Nisa ve Batuhan'ın bulunduğu yarı finalde final koltuğuna oturan isimler belirlendi. Survivor All Star 2022'de final koltuğuna Nisa ve Adem oturdu.

SURVİVOR ALL STAR 2022 FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Survivor All Star 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

SURVİVOR ALL STAR FİNAL CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe günü TV 8 ekranlarında gerçekleşecek. Survivor All Star 150. Bölümü ile final yapacak. Survivor All Star büyük final bölümü saat 20:00'de başlayacak.