Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosunda yer alan isimler...

Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:35

Güncelleme: 01.01.2024 - 15:35

Survivor All Star 2024 yeni sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2024 için geri sayım başladı. Programın takipçileri Survivor 2024 kadorusnu ve yayın tarihini merak ediyor.

SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de TV8'de başlayacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken