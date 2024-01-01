Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosunda yer alan isimler...
Survivor 2024 All Star yeni sezonu başlıyor. Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? Survivor 2024 Mavi- Kırmızı takım kadrosunda yer alan isimler...
Survivor All Star 2024 yeni sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2024 için geri sayım başladı. Programın takipçileri Survivor 2024 kadorusnu ve yayın tarihini merak ediyor.
SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de TV8'de başlayacak.
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
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