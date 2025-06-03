Survivor All Star'ın 2 Haziran günü ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Survivor Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı duyuruldu. Peki, Survivor Hikmet neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor 2025'den neden çekildi?

SURVİVOR HİKMET NEDEN AYRILDI?

Survivor Hikmet Tuğsuz, Survivor'da finale sayılı zaman kala ayrılık kararı aldı. Kararın ardından ayrılık nedenine dair iddialar sosyal medyada yer aldı. Survivor Hikmet'in iki farklı suçlamadan gözaltı kararı olduğu gündeme gelmişti. 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamalarından gözaltına alınarak cezaevi sürecinin başlayacağı iddia edildi. Konuya dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ OYUNUNDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

2025 Survivor yarışmasında 24 saatlik Türkiye'ye dönüş oyununda da tavrı dikkat çekmiş ve oyunu bilerek kaybettiği iddiaları sosyal medyada yayılmıştı.