Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 23:08

Güncelleme: 13.04.2024 - 23:36

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 13 Nisan'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 13 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı.Ödül oyunu için de karşı karşıya gelen iki takım kazanmak için elinden geleni yaptı. Dokunulmazlık oyununu MAVİ TAKIM kazanarak hem dokunulmaz oldu hem de ödülü kazandı.