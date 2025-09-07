Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 13'üncü ayin

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Tarihi Kilise, bu yıl 13'üncü ayine ev sahipliği yaptı. Adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksikler tamamlandı.

Her yıl eylül ayının ilk pazar günü yapılan ayin için yurt içi ve dışından çok sayıda kişi, saat 08.00'den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'ne gelmeye başladı. Ayin için güvenlik önlemleri alınırken, adaya gitmek isteyenler, Akdamar İskelesi'nde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle ulaşım sağladı.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı deniz otobüsleri de ayine gelenler için ek seferler düzenledi. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yapı. Ayin için gelen Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan, İngiltere'nin dini önderi Episkopos Hovagim Manukyan, Edremit ilçesi iskelesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz otobüsüyle adaya götürüldü.