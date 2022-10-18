Tek sinema salonunun bulunduğu Yozgat’ta film festivali yarın başlıyor

18 Ekim 2022 Salı, 17:55

Yozgat’ta bu yıl ilk kez düzenlenen ve 258 filmin yarışacağı “Bozok Film Festivali” için Yozgat’a gelen İran'ın Oscar'a aday ilk yönetmeni Majid Majidi, bugün valilikte düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Yarın saat 20.00’da Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Merkezi’nde açılış töreni ile başlayıp, 21 Ekim’deki ödül töreni ile son bulacak festival etkinliği programını Yozgat Valisi Ziya Polat, Majidi ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bozok Film Festivali Direktörü Batuhan Kalaycı’nın da hazır bulunduğu basın toplantısında anlattı. Polat, Bozok Film Festivalinin onur konuğu Majid Majdi’nin Yozgat'a gelmesiyle başladığını hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı:

Tabii biz yarın akşam açılış töreni cuma akşamı da inşallah kapanış töreni yapacağız. 250’nin üzerinde filmin başvurduğu bir festival oldu. Burada önemli olan birincisini yapmamıza rağmen şu an Allah'a şükür sanki onlarca kez yapılmış bir hava yarattık. Ekibimiz çok iyi çalıştı, çalışmaya devam ediyor. İnşallah hep beraber Yozgat'ın tanıtımına katkı sağlaması için hep beraber basınımız, STK’larımız, belediyemiz, üniversitemiz çalışmaya devam ediyoruz. Bozok Film Festivali 4 kategoriden oluşuyor, bildiğiniz gibi. Burada özellikle 2 kategori Yozgat ve Yozgat’ı anlatıyor, Yozgat'ın kültürünü anlatacak. Kısa filmlerden belgesellerden oluşacak. Tabii Bozok Film Festivali’nin bu kadar duyurulmasında, dünyaca ünlü yönetmenimiz, İranlı yönetmeni Majid Majidi'nin buraya teşrif etmesi ayrı bir hava oluşturdu.

İRAN'IN OSCAR'A ADAY İLK YÖNETMENİ MAJİD MAJİDİ YOZGAT’TA

Bozok Film Festivali etkinliklerine katılmak üzere Yozgat’a gelen İran'ın Oscar'a aday ilk yönetmeni Majid Majidi, onuruna verilen yemekte yöresel testi kebabının testisini kırıp, Yozgat’ta bir film çekmeyi düşündüğünü söyledi.

Majidi, "Yozgat'ın ilk film festivali olduğundan dolayı, sayın Vali beyin ve de Belediye başkanının, diğer büyüklerin, bu kadar küçük bir şehirde festivali bu noktaya getirdiklerinden dolayı çok değerli bir iş yapmışlar. Ben küçük bir şehir olduğunu anladığımda, Türkiye'de çok arkadaşlarım var. Uluslararası çok yönetmenler var, yapımcılar var, çoğu öğrencilerim var, çeşitli şehirlerde. Ben Yozgat’a gidiyorum dediğim zaman herkes çok şaşırdılar. Çok küçük bir şehir niye Yozgat’a gidiyorsunuz, İstanbul'a falan davet ediyoruz da niye Yozgat! Küçük bir şehrin büyüklerinin bu kadar sinemaya ve kültürel değer verdiklerini, çok anımsadığım ve önemsediğim için gelmeyi düşündüm" dedi.

"SİNEMA ZATEN BİRAZ DA EKONOMİDEN ETKİLENİR"

İranlı yönetmen Majid Majidi de basın toplantısında, kültürel festivallerde özellikle film festivallerinin bir şehrin tanıtımında kültürünün yayılmasında, genç filmcilerin, yönetmenlerin tanınmasında çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Majidi Yozgat’ta olmaktan çok mutlu olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

Benim çok mutluluk duyduğum bir konu var; Yozgat küçük bir şehir evet ama burada sinema bölümü olduğu için üniversitede çok mutluyum ve bir de 100 öğrencisi varmış, bu ayrıca beni daha da fazla sevindirdi. Çünkü bu şehrin kültüründe, kültürünün yayılmasında özel bir rolü olacak. Özellikle sayın valimiz, belediye başkanımız ve sayın rektörümüzün bu kadar iş güç arasında sinemaya bu kadar vakit ayırmaları ayrıca bana bir mutluluk veriyor. Büyük festivallerde tabii ki bulundum ama böyle bir küçük şehirlerdeki festivaller ayrıca başka bir yeri var benim için. Çünkü bu kültürü yayınlamakla birlikte, önceden de belirttiğim gibi genç film yapımcılarının da tanınmasında çok büyük bir katkısı var, böyle küçük festivallerin.





Burada bulunduğundan çok mutluluk duyuyorum. Umarım ki bu ilk festival gerçekleştirdikten sonra yine devam eder ve hatta Türkiye çapındaki iyi ve çok başarılı yönetmenlerin imza attığı filmlerin imza atmasına sebebiyet verir. Bu durumda ilerleyen bir sinema görüyorum, Türkiye'de. Nuri Bilge Ceylan, Samih Kaplanoğlu, Faysal Soysal benim beğendiğim yönetmenler. Sinema zaten biraz da ekonomiden etkilenir ve maalesef bu etkilenmesi şöyle bir sorun yaşatıyor; Daha fazla diziler öne çıkıyor ve bu dizilerde genelde halkın gerçek yaşamın ve kültüründen biraz uzak buluyorum. Bu konuda sinema biraz mazlum kalıyor. Umarım şartlar müsait olur böyle bir şeyi inşallah Yozgat'ta gerçekleşir.

GÖSTERİMDE TEK SİNEMA SALONU KALDI

Film Festivalinin düzenlendiği Yozgat’ta iki AVM içerisinde yer alan sinema salonlarından birisi pandemi sonrasında yeterli seyirciye ulaşamaması nedeniyle sinema gösterimini durdurdu. Tek kalan şehir merkezindeki diğer AVM’deki sinema salonunda ise gösterim halen devam ediyor.

Birinci seçilen filmin yönetmenine 10'ar bin lira, gençlik jürisinin belirleyeceği filme 6 bin lira ödülün verileceği festivalde, birinci seçilen filmlerin teknik ekibinden üç katılımcısı olmak üzere toplam 15 kişi de Avrupa'ya gönderilecek.