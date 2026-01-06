Teklif götürüldü: Nejat İşler'den sürpriz proje

Yazar Ahmet Ümit’in polisiye türündeki sevilen eseri İstanbul Hatırası, dizi uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Netflix için çekilecek projede başrol karakteri Başkomiser Nevzat için Nejat İşler’e teklif gittiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre romanın dizi uyarlaması, ANS Prodüksiyon ile Evrensel Productions ortaklığında, Netflix için hayata geçirilecek.

ABDULLAH OĞUZ YÖNETECEK

Dizinin yönetmenliğini, son olarak Mezarlık dizisinin üçüncü sezon çekimlerini tamamlayan usta yönetmen Abdullah Oğuz üstlenecek. Abdullah Oğuz’un projeye dahil olması, dizinin atmosferi ve anlatım diliyle ilgili beklentileri de yükseltti.

Dizinin merkezinde yer alan Başkomiser Nevzat karakteri için Nejat İşler’e resmi teklif iletildiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun projeye sıcak baktığı kulislerde konuşulurken, anlaşmanın sağlanması halinde İşler, Ahmet Ümit okurlarının yakından tanıdığı bu ikonik karaktere hayat verecek.

İstanbul Hatırası dizisinin çekimlerinin mart ayında başlaması planlanıyor. Çekimler, ağırlıklı olarak İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek.

İlk sezonu 8 bölüm olarak tasarlanan dizinin hikâyesi, tarihi yarımadada işlenen sıra dışı bir cinayetle başlayacak ve izleyiciyi İstanbul’un karanlık geçmişiyle yüzleştiren bir polisiye yolculuğa çıkaracak.