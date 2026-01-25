Çinli e-ticaret devi Temu, son dönemde Türkiye'deki gümrük düzenlemeleri ve yerel operasyonlarına dair yaptığı değişikliklerle gündeme oturdu. Peki, Temu kapandı mı? Temu yurtdışı alışverişi Türkiye'ye kapattı mı?

TEMU YURTDIŞI ALIŞVERİŞİ TÜRKİYE'YE KAPATTI MI?

Türkiye’de yurt dışından alışverişte 30 euro olan alışveriş limitinin kaldırılması sonrasında Çinli alışveriş sitesi TEMU’nun Türkiye ofisine Rekabet Kurulu tarafından baskın düzenlenmiş ve şirketin bilgisayarlarına el konulmuştu. TEMU’da Türk vatandaşlarına kısıtlama getirildiği ortaya çıktı. Türk vatandaşları artık doğrudan Çin firmalarından alışveriş yapamayacak. Kullanıcılara sadece yerli satıcıların ürünleri gösterilecek.