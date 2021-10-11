The Beatles üyesinden yıllar sonra gelen itiraf: ‘Bölünmeyi ben başlatmadım’

11 Ekim 2021 Pazartesi, 14:17

İngiliz rock grubu The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, BBC Radio 4’teki ‘This Cultural Life’ programı için verdiği röportajda müzik dünyasında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki günlerde tamamı yayınlanacak röportajın tanıtımı sonrası İngiliz basını McCartney’nin sözlerini manşetlerine taşıdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, McCartney’nin verdiği röportajla birlikte The Beatles grubunun 1970 yılında dağılmasının ardındaki gerçekte ortaya çıktı.

YOLCULUĞUMUZ DAHA UZUN SÜREBİLİRDİ

79 yaşındaki McCartney, o dönem sanılanın aksine grubun dağılmasının sorumlusunun kendisi değil John Lennon olduğunu söyledi. Söz konusu yılları hayatının en zor dönemi olarak niteleyen McCartney, “Bölünmeyi ben başlatmadım, John bir gün bir odaya girdi ve 'Beatles'tan ayrılıyorum' dedi” ifadelerini kullandı.

Grubun beraber müzik yapmaya devam etmesini istediğini belirten McCartney, “Bu benim grubum, işim ve hayatımdı. O yüzden devam etmesini istedim. Eğer John ayrılmak istemeseydi müzik yolculuğumuz daha uzun sürebilirdi. İyi işler çıkarmaya devam ediyorduk” ifadelerini kullandı.