The Guardian'dan 2021'in en iyi 20 şarkısı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 14:12

İngiliz gazetesi The Guardian her sene olduğu gibi bu sene de yılın en iyi şarkılarını derledi.

Gazetenin 31 müzik yazarı ve otoritesinden yola çıkarak hazırladığı listede, 2021 yılının en iyi 20 şarkısı yer aldı.

Listede uzun yıllar sonra yeni albüm çıkaran ABBA grubu ve uzun süre boyunca grafiklerde yüksek sıralarda olan şarkılar dikkat çekiyor.

İşte 2021'in en iyi 20 şarkısı..

20) The Weeknd – Take My Breath

19) Silk Sonic – Leave the Door Open

18) Abba – Don't Shut Me Down

17) Pearl Charles – Only for Tonight

16) Wolf Alice – How Can I Make It OK?

15) Parris – Skater's World ft Eden Samara

14) Cassandra Jenkins – Hard Drive

13) Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

12) Japanese Breakfast – Be Sweet

11) BTS – Butter

10) Anz – You Could Be ft George Riley

9) Little Simz – Introvert

8) The Weather Station – Tried to Tell You

7) Billie Eilish – Your Power

6) Olivia Rodrigo – Good 4 U

5) Muna – Silk Chiffon ft Phoebe Bridgers

4) Caroline Polachek – Bunny Is a Rider

3) Sharon Van Etten and Angel Olsen – Like I Used To

2) Wet Leg – Chaise Longue

1) Self Esteem – I Do This All the Time