The Guardian'dan 2021'in en iyi 20 şarkısı
The Guardian gazetesi 31 kişilik ekibiyle 2021'nin en iyi şarkılarını sıraladı. Listede uzun yıllar sonra yeni albüm çıkaran ABBA grubu da yer alıyor.
İngiliz gazetesi The Guardian her sene olduğu gibi bu sene de yılın en iyi şarkılarını derledi.
Gazetenin 31 müzik yazarı ve otoritesinden yola çıkarak hazırladığı listede, 2021 yılının en iyi 20 şarkısı yer aldı.
Listede uzun yıllar sonra yeni albüm çıkaran ABBA grubu ve uzun süre boyunca grafiklerde yüksek sıralarda olan şarkılar dikkat çekiyor.
İşte 2021'in en iyi 20 şarkısı..
20) The Weeknd – Take My Breath
19) Silk Sonic – Leave the Door Open
18) Abba – Don't Shut Me Down
17) Pearl Charles – Only for Tonight
16) Wolf Alice – How Can I Make It OK?
15) Parris – Skater's World ft Eden Samara
14) Cassandra Jenkins – Hard Drive
13) Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)
12) Japanese Breakfast – Be Sweet
11) BTS – Butter
10) Anz – You Could Be ft George Riley
9) Little Simz – Introvert
8) The Weather Station – Tried to Tell You
7) Billie Eilish – Your Power
6) Olivia Rodrigo – Good 4 U
5) Muna – Silk Chiffon ft Phoebe Bridgers
4) Caroline Polachek – Bunny Is a Rider
3) Sharon Van Etten and Angel Olsen – Like I Used To
2) Wet Leg – Chaise Longue
1) Self Esteem – I Do This All the Time
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