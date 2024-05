Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:21

Güncelleme: 06.05.2024 - 20:21

The King's Man: Başlangıç filminin yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn oturuyor. Filmin senaristliğini Jane Goldman ve Matthew Vaughn üstleniyor. Peki, The King's Man: Başlangıç filminin konusu ne? The King's Man: Başlangıç filminin oyuncuları kim?

THE KING'S MAN:BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan “King’s Man”in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fiennes'i Oxford Dükü olarak göreceğiz. Mottosunun “saf ama gaddar, medeni ama acımasız” olan ajansın yeni üyesi Conrad (Harrison Dickinson)’ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi.

THE KING'S MAN:BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ralph Fiennes

Rhys Ifans

Harris Dickinson

Matthew Goode

Gemma Arterton

Daniel Brühl

Aaron Taylor-Johnson

Stanley Tucci

Tom Hollander

Charles Dance

Djimon Hounsou

Alexandra Maria Lara

Neil Jackson

Alison Steadman

Robert Aramayo

THE KING'S MAN:BAŞLANGIÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

The King's Man: Başlangıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.