The King's Man: Başlangıç filminin konusu ne? The King's Man: Başlangıç filminin oyuncuları kim?
The King's Man: Başlangıç (The King's Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The King's Man: Başlangıç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The King's Man: Başlangıç filminin konusu ne? The King's Man: Başlangıç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
The King's Man: Başlangıç filminin yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn oturuyor. Filmin senaristliğini Jane Goldman ve Matthew Vaughn üstleniyor. Peki, The King's Man: Başlangıç filminin konusu ne? The King's Man: Başlangıç filminin oyuncuları kim?
THE KING'S MAN:BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?
1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan “King’s Man”in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fiennes'i Oxford Dükü olarak göreceğiz. Mottosunun “saf ama gaddar, medeni ama acımasız” olan ajansın yeni üyesi Conrad (Harrison Dickinson)’ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi.
THE KING'S MAN:BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ralph Fiennes
Rhys Ifans
Harris Dickinson
Matthew Goode
Gemma Arterton
Daniel Brühl
Aaron Taylor-Johnson
Stanley Tucci
Tom Hollander
Charles Dance
Djimon Hounsou
Alexandra Maria Lara
Neil Jackson
Alison Steadman
Robert Aramayo
THE KING'S MAN:BAŞLANGIÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
The King's Man: Başlangıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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